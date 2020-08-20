?>?> نبيه بري يعزي قائد الثورة الاسلامية برحيل آية الله تسخيري - اسلام تايمز
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الخميس 20 آب 2020 ساعة 09:13

نبيه بري يعزي قائد الثورة الاسلامية برحيل آية الله تسخيري

نبيه بري يعزي قائد الثورة الاسلامية برحيل آية الله تسخيري
وجاء في برقية التعزية: ببالغ التسليم بقضاء الله تبلغنا خبر رحيل مستشار سماحتكم لشؤون العالم الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية العالم الرباني الحجة الشيخ محمد علي التسخيري الذي عرفناه داعية وحدة ولسانا ناطقا بالدعوة الى الاسلام المحمدي الاصيل بالكلمة الطيبة فكان مصداقا لقول نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم: "والله إنما العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة".

واضاف: انني بهذه المناسبة اتقدم من سماحتكم ومن الشعب الايراني الشقيق ومن اسرة الراحل الكبير ومن المجلس الاعلى للتقريب بين المذاهب بأحر التعازي سائلا المولى العزيز القدير ان يسكن الراحل الفسيح من جنانه ويلهمنا واياكم جميل الصبر والسلوان.
رقم : 881424
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