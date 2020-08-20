?>?> إصابة 11 فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله - اسلام تايمز
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الخميس 20 آب 2020 ساعة 10:12

إصابة 11 فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة 11 فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله
ووفق موقع 0404 العبري؛ فإن قوات الإحتلال أطلقت النار نحو 3 شبان فلسطينيين كانوا يحرقون إطارات على الطريق 465 قرب دير أبو مشعل، في رام الله، وأصيب أحدهم بجروح خطيرة قبل اعتقاله، في حين تمكن الآخران من الإفلات.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام الإحتلال عن استشهاد الشاب الفلسطيني الجريح، دون تأكيد من وزارة الصحة أو جهات فلسطينية أخرى.

من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية: إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مواجهات دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، مؤكدة احتجاز الاحتلال إصابة ثالثة.

وفي وقت سابق، أصيب 8 مواطنين على الأقل خلال قمع الاحتلال المشاركين في المهرجان الوطني المناهض لخطة الضم والتطبيع في بلدة ترمسعيا برام الله.

وذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال قمعت المهرجان في نهايته ما أدى إلى 6 إصابات بالرصاص المطاطي وإصابتين بالرصاص الحي (التوتو) في حين أصيب العشرات بالاختناق.

وفرض جنود الاحتلال طوقا على بلدة ترمسعيا منذ ساعات الصباح، في محالة لتفريق جموع المواطنين، ومنعهم من المشاركة في المهرجان.
رقم : 881426
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