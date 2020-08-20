?>?> رسالة ظريف الهامة ردا على الإجراءات الأمريكية لإطلاق آلية الزناد - اسلام تايمز
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الخميس 20 آب 2020 ساعة 10:14

رسالة ظريف الهامة ردا على الإجراءات الأمريكية لإطلاق آلية الزناد

رسالة ظريف الهامة ردا على الإجراءات الأمريكية لإطلاق آلية الزناد
وأفادت مصادر انه عقب الإجراءات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي ، وكذلك الإجراءات والآليات المعتادة لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة لتفعيل آلية الزناد من قبل امريكا ، فقد انه تم اعداد رسالة هامة للغاية من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي تشمل الجوانب القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الاجراء الذي يتعارض تماما مع القوانين والقرارات الدولية. بحيث سيتم نشر اجزاء منها في الساعات القلية القادمة عبر الفضاء الإلكتروني.

ومن الطبيعي أن يتم توجيه هذه الرسالة إلى الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن ، والذي يتولاها المندوب الاندونيسي.
رقم : 881427
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