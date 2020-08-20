وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا

ايران بلغت مرحلة التقدم والازدهار في مجال الصناعات الدفاعية؛ وان ما يزيد عن 770 منتج دفاعي اي ما يربو عن 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة هي محلية الصنع.





يتبع...