?>?> وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا - اسلام تايمز أحدث العناوين : اليمن..احتراق منزل جراء استهداف العدوان لمدينة الدريهمي المحاصرة حزب تركي يفضح سياسة أردوغان في سوريا كورونا لبنان الى النموذج الايطالي نائب لبناني: الضغط الخارجي المهين على لبنان غير مقبول أردوغان يعد بالكشف غدا عن "بشرى" ستغير مستقبل تركيا إستشهاد فتى فلسطيني متاثراً برصاص الإحتلال في رام الله “النصرة” تمحو ذاكرة السوريين وتستبيح تل غنام روسيا تدين طلب واشنطن بإعادة الحظر ضد إيران ايران تصنع صاروخ "الشهيد ابو مهدي" كروز حماس: سنقطع اليد التي تمتد للمسجد الأقصى بالأذى والتدنيس English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 20 August 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا ایران 0 الخميس 20 آب 2020 ساعة 11:32وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا ايران بلغت مرحلة التقدم والازدهار في مجال الصناعات الدفاعية؛ وان ما يزيد عن 770 منتج دفاعي اي ما يربو عن 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة هي محلية الصنع. يتبع... مصدر : اسلام تایمز رقم : 881437 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا 20 آب 2020 ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع 'اسرائيل' 20 آب 2020 شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو 20 آب 2020 الكاظمي إلى أمريكا !! 20 آب 2020 عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج 20 آب 2020 صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة 19 آب 2020 الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !! 19 آب 2020 المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن 19 آب 2020 ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه 19 آب 2020 مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية 19 آب 2020 جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان 18 آب 2020 اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه 18 آب 2020 أحدث العناوين اليمن..احتراق منزل جراء استهداف العدوان لمدينة الدريهمي المحاصرة حزب تركي يفضح سياسة أردوغان في سوريا كورونا لبنان الى النموذج الايطالي نائب لبناني: الضغط الخارجي المهين على لبنان غير مقبول أردوغان يعد بالكشف غدا عن "بشرى" ستغير مستقبل تركيا إستشهاد فتى فلسطيني متاثراً برصاص الإحتلال في رام الله “النصرة” تمحو ذاكرة السوريين وتستبيح تل غنام روسيا تدين طلب واشنطن بإعادة الحظر ضد إيران ايران تصنع صاروخ "الشهيد ابو مهدي" كروز حماس: سنقطع اليد التي تمتد للمسجد الأقصى بالأذى والتدنيس بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية الجزائر تعلن إصابة 403 ووفاة 11 بكورونا خلال 24 ساعة سرقة ماتبقى من “محطة زيزون” الحرارية بريف حماة هل تضمن التطبيع الاماراتي نقل قاعدة "العديد" للإمارات؟ الحكومة العتيدة والمخاض العسير زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى عقد "مؤتمر نادر" زنكنة: الحكومة تركز على البيع الآني للنفط إماراتي يهاجم الاتفاق الصهيوإماراتي روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا الأكثر قراءة الجيش السوري يعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر "البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري" الأسد.. ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية في سوريا التطبيع وصمة عار يستنكرها كل من لازال بعروقه دماء العروبة بالفيديو: صرخات من الأقصى.. يا للعار باعوا الأقصى بالدولار أبرز التطورات الميدانية على الساحة اليمنية 14-8-2020 سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الكويت.. استمرار حظر التجول الجزئي والسماح ببعض الأنشطة الخيانة الإماراتية بين التنديد والمباركة !! الاسرى الفلسطينيون وما يواجهونه من سياسة تعسفية بسجون الاحتلال بن سلمان مستعد للتطبيع لكنه يخشى هذا الأمر! امريكا.. وخطوات جديدة لسرقة النفط السوري مستشار ملك البحرين يكشف موعد التطبيع البحريني ‘‘الاسرائيلي‘‘ كورونا.. 11 وفاة و1067 إصابة جديدة في 4 دول خليجية ترامب غريق يمسك بقشّة الاتفاق مع إيران.. هل يتحقّق حلمه؟ المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية إصبع أميركا على الزناد فيما يخص ايران!!! بالفيديو.. ‘‘الخائن‘‘ في البقعة المقدسة هجوم عنيف للخزعلي على قرار التطبيع الاماراتي الأخبار الساخنة ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية هل سيتعظ العدوان السعودي من عملية ‘‘ توازن الردع الرابعة‘‘ ؟ غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟ السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا إخترنا لکم بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا القائد سليماني..شهيد القدس