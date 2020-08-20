روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة

واشار الرئيس روحاني في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصناعة الدفاعية اننا استطعنا في السنوات الخمس الماضية ان نتبوأ المرتبة 14 على العالم في المكانة العلمية والصناعية مضيفا ان قدراتنا الدفاعية بلغت حد الكشف عن العدو وعن مواقعه واستمكانها بدقة عالية.



وقال روحاني ان صناعاتنا الدفاعية الصاروخية حققت تطورا كبيرا ولاسيما على صعيد دقتها وقدراتها التدميرية .



واكد الرئيس الايراني على اهمية ان تكون سماء بلدنا آمنة بفضل ما لدينا من الرادارات والصواريخ والطائرات والمسيرات.



واضاف روحاني: نسعى لتطوير راداراتنا لتتمكن من كشف الطائرات التي تحتجب عن الرصد الراداري .



وشدد الرئيس الايراني على ان ايران لا تريد الاضرار باي بلد وقدراتها دفاعية بحتة وقال : الشعب الايراني سعيد بما يتم تحقيقه من انجازات دفاعية جديدة .