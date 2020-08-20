?>?> زنكنة: الحكومة تركز على البيع الآني للنفط - اسلام تايمز
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الخميس 20 آب 2020 ساعة 12:09

زنكنة: الحكومة تركز على البيع الآني للنفط

زنكنة: الحكومة تركز على البيع الآني للنفط
وقال زنكنة في تصريح له بان الحكومة تركز على البيع الآني للنفط وفي الواقع فان هذا الامر يعني ان نتمكن من بيع النفط الاضافي قدر ما نريد ولا يمنعنا احد من ذلك من الناحية الداخلية والقانونية ونقوم بايداع العوائد المستحصلة من بيع النفط في الخزانة.

وحول مشروع عرض بيع النفط في البورصة قال زنكنة ان هذا الموضوع تم بحثه ومناقشته خلال الاجتماع مع اعضاء لجنة الميزانية في مجلس الشورى الاسلامي وبعد ان قدمنا التوضيحات الخبرائية ازيل الكثير من هواجس النواب.

واضاف الوزير الايراني، انه من المقرر دراسة وحل المشاكل القانونية وتفاصيل المشروع خلال الايام القادمة في الاجتماع المشترك بين ديوان الحسابات ووزارة النفط ومنظمة البورصة والاوراق المالية ولجنة التخطيط والميزانية لانه ليس من المقرر ان يتم تنفيذ عمل مخالف للقانون.
رقم : 881443
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