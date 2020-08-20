وأشار ويكرسون، في مقابلة مع صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية، التي نشرت في الـ14 من الشهر الجاري، إلى أن طلب الإمارات نقل القاعدة المتواجدة في العديد تدعمه "إسرائيل".



وأضاف: "لا أدري ما إذا كان التطبيع بين الإمارات و "إسرائيل" تم مقابل تحقيق هذا الطلب، لكنني أظن أنه سيجعل ابن زايد يشهر أن فرصه لتحقيق هدفه تزداد".



ولفت الخبير العسكري الأمريكي إلى أن شخصيات من جون هانا مستشار الأمن القومي السابق، لريتشارد تشيني نائب الرئيس السابق جورج دبليو بوش، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يلعبان دورا محوريا لتسويق هذه الفكرة لدى دوائر صنع القرار في واشنطن.



وقاعدة العديد يوجد فيها أكثر من 8000 عسكري أمريكي، فضلا عن 200 ألف جندي يمرّون من هذه القاعدة سنويا.