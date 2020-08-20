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الخميس 20 آب 2020 ساعة 12:55

بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية

بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية
وناشد بيدرسون الأطراف المشاركة في اجتماع الإثنين، "القدوم بنوايا حسنة، وتحمل مسؤولياتهم، والانخراط بإيجابية في أجندة المحادثات دون شروط مسبقة".

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد اعلن دعمه لمسار تشكيل اللجنة الدستورية لكنه انتقد بعض الجهات التي تحاول ان تحرفها عن مسارها وتغير آلياتها.

وفي ذات الاطار أثنى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون على التنسيق التركي الروسي شمال غربي سوريا.

وقال بدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدول إن "الهدوء تمت استعادته بفضل التنسيق التركي الروسي، والتعاون مستمر بين الجانبين".
رقم : 881457
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