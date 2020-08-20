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الخميس 20 آب 2020 ساعة 14:06

روسيا تدين طلب واشنطن بإعادة الحظر ضد إيران

روسيا تدين طلب واشنطن بإعادة الحظر ضد إيران
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: موسكو تدين نية واشنطن إعادة الحظر ضد إيران.

كما وصف ريابكوف التهديدات الأمريكية ضد روسيا والصين بشأن التعاون مع طهران بأنها لا أساس لها، مؤكدا أن بلاده ستواصل تعاونها مع إيران، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الامريكية ان وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى نيويورك يومي 20 و21 أغسطس/آب لإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تشرع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

وهدد بومبيو روسيا والصين بشأن إيران قائلا: إذا رفضت روسيا والصين الامتثال لنظام عقوبات الأمم المتحدة الذي أعادته الولايات المتحدة ضد إيران، فإن واشنطن سترد بفرض عقوبات.

لترد الصين في وقت سابق اليوم الخميس، مؤكدة ان واشنطن لا يحق لها إعادة فرض الحظر ضد ايران لإن الولايات المتحدة هي من انسحبت بشكل احادي بالفعل من خطة العمل الشاملة المشتركة.

كما كشفت صحيفة التايمز البريطانية، ان واشنطن تمارس ضغوطا على بريطانيا في محاولة للحصول على دعمها في إعادة فرض الحظر ضد ايران.
رقم : 881469
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