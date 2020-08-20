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الخميس 20 آب 2020 ساعة 15:38

“النصرة” تمحو ذاكرة السوريين وتستبيح تل غنام

“النصرة” تمحو ذاكرة السوريين وتستبيح تل غنام
وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” أدخلوا آليات للحفر وأجهزة كشف المعادن الأثرية وذلك بغية التنقيب غير المشروع في موقع تل غنام الأثري في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي وذلك بحثاً عن الآثار لسرقتها وتهريبها إلى تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن إرهابيي “جبهة النصرة” أقدموا على خطف عدد من أهالي المنطقة لإجبارهم على التعاون معهم من أجل استخراج اللقى الأثرية وبيعها لسماسرة أتراك بغية تمويل أعمالهم الإجرامية، مبينة أن الإرهابيين عمدوا من خلال البحث عن الآثار إلى تخريب وتدمير موقع تل غنام الأثري.

وبين مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور محمود حمود أن جميع المواقع الأثرية التي تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية بمحافظة إدلب وعفرين وحلب مستباحة من قبل هؤلاء الإرهابيين حيث يقومون بعمليات التنقيب غير الشرعية وبالآلات الثقيلة بحثا عن الكنوز الأثرية أولاً، وثانياً بهدف تدمير التراث والحضارة السورية.
رقم : 881479
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