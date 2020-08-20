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الخميس 20 آب 2020 ساعة 15:45

أردوغان يعد بالكشف غدا عن "بشرى" ستغير مستقبل تركيا

أردوغان يعد بالكشف غدا عن "بشرى" ستغير مستقبل تركيا
وجاء ذلك في كلمة أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي: نحن نعيش حاليا حلم هذه البشارة. على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل.

وتابع: سنفتقد حاله التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها.

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق حول بشارة الرئيس أردوغان، في تغريدة: إنها تعتبر بمثابة تغير محوري بالنسبة إلى تركيا، وستكون مرحلة مهمة جدا، وتنتظرنا أيام أجمل بكثير.

ومن جهة اخرى، إعلنت مصادر تركية عن توصل أنقرة لاكتشاف مصادر للطاقة في البحر الأسود هي على الأرجح حقول للغاز، أبدى وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيوتوبولوس استعداد بلاده للحوار مع تركيا بشأن الخلافات بين البلدين في منطقة شرق البحر المتوسط، لكن "بشروط".
رقم : 881481
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