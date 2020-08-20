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الخميس 20 آب 2020 ساعة 15:52

نائب لبناني: الضغط الخارجي المهين على لبنان غير مقبول

نائب لبناني: الضغط الخارجي المهين على لبنان غير مقبول
و قال المقداد اليوم الخميس هناك مشاوزرات واتصالات بين كافة الفرقاء حول تشكيل الحكومة وللأسف ان الجهات الاجنبية تشارك بها وتملي بعض الشروط على ​لبنان​ وهذا أمر نرفضه، موضحا انه نسمع يوميا تصريحا فرنسيا او أميركيا أو اوروبيا حول شكل الحكومة، هذا أمر مرفوض فنحن وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها ان نشكل حكومة بأنفسنا.

وأكد انه نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرا انه إذا ما كان الكل مشاركا في هذه الحكومة ستكون هناك دعسة ناقصة، وإذا لم تكن هناك من تغطية سياسية للحكومة لا يمكن ان تنجح خصوصا بعد الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه كل مواطن. ورأى ان هذا الانهيار يجب ان يكون الدافع الاساسي لتشكيل حكومة جامعة.

وأوضح انه لا يمكن ان نتوقع إذا كانت ستتشكل الحكومة قريبا، و لا أحد يمكن ان يعطي جوابا أكيدا حول مصير ​الحكومة​، إلا انه يجب ان تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد والمهم ان تحصل الاستشارات بسرعة لكن يجب ان تكون مدروسة. وقال: ان المساعي الفرنسية مشكورة لكن الضغط الخارجي المهين في بعض الاحيان غير مقبول.
رقم : 881482
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