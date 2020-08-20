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الخميس 20 آب 2020 ساعة 15:58

اليمن..احتراق منزل جراء استهداف العدوان لمدينة الدريهمي المحاصرة

اليمن..احتراق منزل جراء استهداف العدوان لمدينة الدريهمي المحاصرة
وأوضح مصدر محلي أن قوى العدوان استهدفت بصورة مكثفة مدينة الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى احتراق منزل، وأضرار مادية في المدينة، ولم يبلغ عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وأمس الأربعاء، سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة 80 خرقاً، شملت محاولة تسلل في التحيتا، بالإضافة إلى تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس والدريهمي والجاح والتحيتا.

وسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 80 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت محاولة تسلل في التحيتا، بالإضافة إلى تحليق 6 طائرات تجسسية في حيس والدريهمي والجاح والتحيتا.
رقم : 881485
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