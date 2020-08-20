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الخميس 20 آب 2020 ساعة 18:09

الاحتلال يعتزم بناء مستوطنات جديدة في غور الأردن

الاحتلال يعتزم بناء مستوطنات جديدة في غور الأردن
وقالت مصادر عبرية: إن مجموعة تسمى "إسرائيل 2030"، أعلنت عن إنشاء مدينة جديدة في غور الأردن، مضيفة أن موقع المدينة الجديدة يقع على محور "ألون" قرب مستوطنة "موشاف جيتيت".

وأضافت أن المرحلة الأولى من بناء المدينة، يتضمن بناء حوالي 50 ألف وحدة سكنية في الموقع.

ونقلت المصادر العبرية، عن اللواء غيرشون هكوهين من حركة "أمنيين" (حركة إسرائيلية تضم ضباط في جيش الاحتلال) والتي أعلنت مشاركتها في بناء المدينة الاستيطانية، قوله: "هذه فرصة لنتنياهو بعد تأجيل تطبيق السيادة (خطة الضم) لقيادة إنشاء مدينة في وادي الأردن كجزء من تعزيز السيادة".

وزعم هكوهين وجود توافق واسع في "إسرائيل" حول مستقبل منطقة غور الأردن، داعيا نتنياهو لدعم إنشاء المدينة.

وكان نتنياهو أعلن أن حكومته ستبدأ عملية ضم 30 في المائة من أراضي الضفة بما فيها غور الأردن، في الأول من تموز الماضي، تماشيا مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يسمى "صفقة القرن" المزعومة، ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من التشاور داخل "الحكومة الإسرائيلية" ومع البيت الأبيض.
رقم : 881494
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