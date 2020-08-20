عشائر سوريا تدعم المقاومة الشعبية ضد المحتل في دير الزور

وأعرب المشاركون في بيانهم الختامي عن رفضهم لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية ومحاربة المحتلين في الشمال والجزيرة بكل السبل المشروعة والمتاحة حتى خروج آخر جندي محتل من سوريا.



وجدد البيان التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية التي لا حياد عنها مهما كلفت من تضحيات وأن الجمهورية العربية السورية واحدة موحدة أرضاً وشعباً تحت العلم الوطني وقيادة السيد الرئيس بشار الاسد.



وشدد المشاركون على أن العدو التركي عدو إرهابي داعم للإرهاب في سوريا قام باحتلال أجزاء من الأراضي السورية في الشمال والجزيرة في وقت يقوم فيه الجيش العربي السوري بمحاربة الإرهاب.



وأكد المشاركون أن الجيش السوري هو جيش سوريا العظيم وجيش وحدتها وعزتها ونهضتها وهو البوصلة والمرشد بتضحياته وبطولاته، مشيرين إلى أن الثروات الطبيعية والاقتصادية هي ملك للشعب السوري كله ولا يحق لفئة منه التصرف فيها مثلما لا يحق لها التصرف بالأرض او عقد اتفاقات بشانها.



ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على الغرب الظالم لرفع العقوبات الاقتصادية الجائرة عن الشعب السوري والتي تسهم في زيادة معاناته من جميع النواحي ولا سيما حاجاته الإنسانية الأساسية.