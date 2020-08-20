حزب الله: على الكاظمي اسماع واشنطن مطالب العراقيين

واكد المتحدث محيي ان القوى السياسية طالبت الكاظمي بان يفرض موضوع جدولة الانسحاب الاميركي، وايضا المطالبة بمحاسبة المسؤولين الاميركيين عن جريمة اغتيال القادة الشهداء، ومن اعطى الاوامر لاستهداف الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس، واعتبرها جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.



كما شدد محيي على انه ينبغي على الكاظمي طرح موضوع محاكمة مجرمي الحرب في واشنطن والا لايمكن احترام العراق كدولة بالتعامل مع دول اخرى تتواجد في ارضه وترتكب هذه الجريمة دون ان تطرح هذه القضية على بساط التفاوض.



كما توقع المتحدث باسم كتائب حزب الله ان زيارة الكاظمي الى واشنطن سوف لن تخرج عن اطار التوجه المعروف عن ادارة ترامب بفرض ارادتها، مؤكدا أن الكاظمي لن يستطيع طرح اي موضوع يرفضه الجانب الامريكي.