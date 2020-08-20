الضفة الغربية تسجل 4 حالة وفاة و512 إصابة جديدة بكورونا

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس.



وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (53)، محافظة أريحا والأغوار (45)، محافظة طولكرم (1)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (7)، قطاع غزة (23)، محافظة القدس (167) بينها 38 في الضواحي.



وتابعت الوزيرة الفلسطينية أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7)، محافظة الخليل (331)، محافظة طولكرم (7)، محافظة نابلس (9)، محافظة سلفيت (3)، محافظة أريحا (7)، محافظة جنين (6)، مدينة القدس (39).