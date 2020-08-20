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الخميس 20 آب 2020 ساعة 19:02

قاليباف: التعددية هي السبيل للسلام والاستقرار العالمي

قاليباف: التعددية هي السبيل للسلام والاستقرار العالمي
وقال قاليباف ،في كلمته اليوم الخميس أمام مؤتمر رؤساء برلمانات العالم الذي بدأ أعماله منذ يوم أمس عبر الفيديو كنفرانس، أن التعددية ليست خيارا وأنما من أهم السبل للخروج من التحديات التي يعاني منها العالم من أجل تحقيق التنمية والسلام والأمن المستدام والعادل للاجيال القادمة.

واستعرض قاليباف خلال كلمته تجربة الجمهورية الاسلامية في التصدي ومكافحة جائحة كورونا، قائلا، إن ايران كسائر الدول تكافح فيروس كورونا الان ولحسن الحظ فقد تم تحقيق الكثير من النجاحات في هذا المجال في ظل امتلاك نظام صحي فاعل وقوي رغم اجراءات الحظر الظالمة واللاانسانية المفروضة من قبل اميركا.

واعرب قاليباف عن اعتقاده بضرورة ان يبادر الاتحاد البرلماني العالمي من الان للتخطيط والعمل الجاد لمرحلة ما بعد كورونا، مقترحا القيام بعدة اجراءات وهي:
اولا؛ اجراء مشاورات مستمرة وهادفة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.

ثانيا؛ تشكيل لجنة خاصة من خلال الاستفادة من طاقات الاتحاد للجدولة والتخطيط الاستراتيجي حسب الاولويات ورسم خارطة طريق لما بعد كورونا وتقديمها لرؤساء البرلمانات، معلنا استعداد مجلس الشورى الاسلامي للمشاركة الفاعلة في هذه اللجنة الافتراضية.

ثالثا؛ من الضروري في اي تخطيط، كسب الدعم المؤثر من برلمانات الدول في تخصيص الميزانية وسائر اجراءات الدعم بما يفوق اهداف الحكومات وان تشمل الاجراءات المؤسسات غير الحكومية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشرائح الضعيفة.

رابعا؛ ان تعمل البرلمانات من خلال الاستفادة من تجربة الادارة في مرحلة كورونا الصعبة للعمل عن طريق الاليات المالية والتشريعية الحديثة للتمهيد لمسار جديد خاصة للدول التي تواجه اجراءات حظر احادية وغير قانونية.

واضاف، لاشك ان تعزيز التعددية والالتزام المسؤول، يعدان ضرورة المجتمع الدولي لمعالجة الاضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وفي الختام اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن تعاطف وتضامن الشعب الايراني العميق مع اسر ضحايا فيروس كورونا في انحاء العالم.
رقم : 881505
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