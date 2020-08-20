سيؤول: 6 مقاتلات روسية تنتهك أجواء كوريا الجنوبية

ونقلت مصادر صحفية كورية جنوبية، عن مصادر عسكرية أن قاذفتين من طراز " Tu-95MS"، و4 مقاتلات أخرى تابعة للقوات الجوية الروسية، دخلتا نطاق الدفاعات الجوية لكوريا الجنوبية، من طرف جزر دوكدو، شرقي البلاد.



وأضافت المصادر ذاتها، أن انتهاك المقاتلات الروسية لأجواء كوريا الجنوبية، دام 20 دقيقة.

وأوضحت أن المقاتلات الكورية الجنوبية حلّقت على الفور وقامت بما يلزم لإبعاد نظيراتها الروسية عن أجواء البلاد.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتين روستيني من طراز " Tu-95MS" ، حلقتا فوق "المياه المحايدة"، ضمن خطة مسبقة للتحليق 7 ساعات في المنطقة المذكورة.



وتشير سيؤول أن المقاتلات الروسية، انتهكت أجواء كوريا الجنوبية، 20 مرة على الأقل، خلال العام الماضي.