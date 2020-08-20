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الخميس 20 آب 2020 ساعة 19:18

كوشنر يقف وراء صفقة بيع مقاتلات إف35 للإمارات

كوشنر يقف وراء صفقة بيع مقاتلات إف35 للإمارات
وأوضحت المصادر أن محادثات الإدارة الأمريكية مع الإمارات حول هذه الصفقة المحتملة، يقودها ميجول كوريا مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، لافتين إلى أن السرية حول تفاصيل هذه المحادثات قد أثارت قلقا وارتباكا داخل حكومة البلاد.

ولم يعلق مجلس الأمن القومي الأمريكي على هذه التقارير.

وذكرت صحيفة أمريكية، في تقرير، أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات إف35- خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الصفقة “قيد المراجعة”، مضيفا :”بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات”.

وجاء تصريح ترامب رغم نفي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صحة تقارير أفادت خلال الأيام الماضية بوجود بند سري في الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات يتيح رفع الكيان الاسرائيلي لمعارضتها لبيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات “إف35-“.

وأثار هذا جدلا في" إسرائيل" كونه قد يعني نهاية التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

هذا وكشف الدبلوماسيّ الأمريكيّ-اليهوديّ السابق، دنيس روس النقاب عن أنّ الإمارات تواصلت مع إدارة ترامب وعرضت إقامة سلام رسمي مع الكيان الاسرائيلي مقابل إحجام الأخيرة عن عملية الضم... وفهمَتْ الإمارات من المحادثات مع الإدارة الأمريكية أنّ السلام الرسمي سيتيح لها الوصول إلى الأسلحة الأمريكية التي كانت محظورة عليها سابقاً، مثل الطائرات المتطوّرة بدون طيار. وحتى الآن تم رفض منح الإمارات هذه الأسلحة بسبب التزام امريكا بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لـ"إسرائيل".
رقم : 881509
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