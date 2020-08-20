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الخميس 20 آب 2020 ساعة 19:33

قرقاش: ملتزمون بأن تكون سفارتنا في ‘‘تل أبيب‘‘

قرقاش: ملتزمون بأن تكون سفارتنا في ‘‘تل أبيب‘‘
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية عقدها مجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن.

وردا على سؤال حول احتمال تطبيع دول عربية أخرى بعد الإمارات، أجاب: "كل دولة لها تاريخها الخاص والإمارات دولة ديناميكية تريد أن تتجاوز العراقيل وتطلق العنان لإمكانياتها".

وأضاف قرقاش أن "حليفنا الاستراتيجي الرئيسي امريكا ونريد أن نطور علاقتنا معها، وفي نفس الوقت نحن ملتزمون بالإجماع الدولي بأن تكون سفارتنا في تل أبيب".

ولفت إلى أن "قرار تطبيع العلاقات هو قرار سيادي إماراتي ولم نناقش الأمر مع الدول العربية أو الجانب الفلسطيني، كما أن القرار ليس له علاقة بإيران".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وأشار بيان مشترك لأمريكا و"إسرائيل" والإمارات، إلى أن الاتفاق يشمل تعليق الاحتلال عملية الضم.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أكد لاحقا أن حكومته متمسكة بخططها الخاصة بالاستيلاء على أراض واسعة من الضفة المحتلة.
رقم : 881510
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