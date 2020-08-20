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الخميس 20 آب 2020 ساعة 19:37

خالد مشعل يعلق على التطبيع الإماراتي - ‘‘الإسرائيلي‘‘

خالد مشعل يعلق على التطبيع الإماراتي - ‘‘الإسرائيلي‘‘
وأضاف مشعل "هناك سلوكات خاطئة تؤجج الصراعات بيننا في المنطقة"، موضحا أن "إسرائيل" تريد الاندماج في المنطقة عن طريق سياسة التطبيع.

وأشار إلى هناك سلوكات خاطئة تؤجج الصراعات بيننا في المنطقة، مضيفا بأن " إسرائيل ليست أداة استعمارية فقط بل لها أجندة دينية وتاريخية وتريد أن تهيمن على كل المنطقة.".

وقال مشعل " وجود الكيان الصهيوني في قلب الأمة تحد يهدد كيانها ووحدتها"، مضيفا بأن "إسرائيل تقف وراء استمرار الخلافات وتشكل عائقا أمام نجاحنا في قضايانا وأمام نهضتنا في المنطقة".

وأضاف مشعل بأن البعد الاستراتيجي لزرع "إسرائيل" في قلب الأمة هو الحيلولة دون نهضتها.

وقال مشعل لمن يسوق للتطبيع ويطعن الشعب الفلسطيني "أنتم تصادرون كل القيم والمبادئ والمصالح الاستراتيجية للأمة". مضيفا "إسرائيل تستخدمكم وأنتم واهمون إن اعتقدتم أنكم تبنون علاقات استراتيجية معها".

وأضاف بأنه لا بد أن نحسن تقدير الموقف فـ"إسرائيل" لن تكون عونا لأحد، موضحا بأنه "لا بد من قدر كبير من التعاون والتنسيق بين مكونات الأمة وتجاوز الخلافات العرقية والطائفية".

وأشار مشعل إلى أن الفكر الوسطي المعتدل قادر على جمع الأمة ولا نهضة بدون قوة وتطور تقني وتكنولوجي.
رقم : 881512
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