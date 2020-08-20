سياسي لبناني: مشاورات لتشكيل الحكومة مستمرة

ولفت رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى ان "الاولوية بالنسبة لنا وبالنسبة لبري هو الالتفاف حول ​السلطة​ الشرعية"، مشيرا الى أن "الرهان على الوقت أصبح مكلفا وأصبح يرتب اعباء على اللبنانيين نحن بغنى عنها في هذه الظروف لذا علينا ان نقوم بمقاربة واحدة للحكومة".



وأكد أرسلان أن "كل هذه المواضيع محور بحث بيننا وبين بري وكان لنا نفس المقاربة".



واضاف رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني: "هناك مساع جدية في شأن ​الحكومة​ واجتماع بري و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كان جيدا وستستمر المشاورات بين الكتل والاهم قبل ان نتفق على الشخص يجب ان تكون الحكومة قوية وان يكون نتفق على البرنامج".