الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 آب 2020 ساعة 20:49

خلف جدران تاريخية.. ماكرون وميركل يرسمان مسار أوروبا

خلف جدران تاريخية.. ماكرون وميركل يرسمان مسار أوروبا
وداخل أسوار حصن بريجانسون المقر الصيفي التقليدي لزعماء فرنسا سيتناول الزعيمان أكثر القضايا إلحاحا على المسرح العالمي.

وقال مسؤول برئاسة الجمهورية في فرنسا إن البحث سيتناول لبنان والاحتجاجات المناهضة للحكومة في روسيا البيضاء وأزمة كوفيد-19 والانقلاب العسكري في مالي والتوتر القائم بين اليونان وتركيا.

وفي الوقت نفسه تسعى ميركل، التي تضع إنجازاتها نصب عينيها مع اقتراب 15 عاما قضتها في مقعد السلطة من نهايتها، لتدعيم ما تحقق من تقدم في بعض الأهداف القديمة، ناهيك عن التعامل مع الأحداث اليومية على الساحة العالمية.

وقال مصدران كبيران بالحكومة الألمانية إن من هذه الأهداف البت في شكل العلاقة بين أوروبا والصين والسعي لتصور شكل الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا منه ورسم دور لأوروبا كقوة دفاعية يضارع قوتها الاقتصادية.

وقال أحد المصدرين إن ميركل وماكرون "يدركان أن الاتحاد الأوروبي يمر بفترة حرجة وأن على فرنسا وألمانيا التكاتف رغم اختلاف آرائهما في كثير من القضايا".
رقم : 881525
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
20 آب 2020
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع 'اسرائيل'
20 آب 2020
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
20 آب 2020
الكاظمي إلى أمريكا !!
الكاظمي إلى أمريكا !!
20 آب 2020
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
20 آب 2020
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
19 آب 2020
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
الكيان ‘‘الاسرائیلي‘‘ يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة !!
19 آب 2020
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن
19 آب 2020
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه
19 آب 2020
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية
19 آب 2020
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان
18 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس