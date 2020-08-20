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الخميس 20 آب 2020 ساعة 20:51

رضائي: ترامب ارتكب فضيحة بخصوص إيران

رضائي: ترامب ارتكب فضيحة بخصوص إيران
وأكد رضائي أن السياسات الأمريكية في المنطقة تشهد مسلسلاً من الفشل وتسجل في سجل الولايات المتحدة بشكل عام، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي وصل الى فضيحة في مواجهة مع إيران حيث كان يتصور بأن الضغوط الإقتصادية ستؤتي ثمارها ضد إيران.

ولفت رضائي الى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل بدء تنفيذ إجراءات الحظر الأمريكية ضد إيران وضع 12 شرطاً كي تبدأ المفاوضات مع إيران لكن عندما لم تحصل أمريكا على ما ارادت قامت بتنفيذ إجراءات الحظر ثم غيرت موقفها وأعلنت عن استعدادها للمفاوضات مع إيران دون شروط مسبقة.

وتابع رضائي قائلا: قبل اشهر ظنوا انهم سينتهزون الفرصة واغتالوا الشهيد سليماني لكنهم رأوا تشييعا مهيبا أفشل كافة مخططاتهم الرامية للفتنة، ويمكن القول بأن اميركا منذ شهرين دخلت مرحلة جديدة تسمى الانتحار السياسي، وبدأت بتهديد طائرة ركاب في الاجواء السورية في استماتة لتشديد الحظر ضد ايران.
رقم : 881528
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