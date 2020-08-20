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الخميس 20 آب 2020 ساعة 20:55

القوات المسلحة اليمنية ستكشف تفاصيل عملية تطهير قيفة

القوات المسلحة اليمنية ستكشف تفاصيل عملية تطهير قيفة
وقال العميد سريع في تغريدة لهُ: "غدا وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا -إن شاء الله- إيجازٌ صحفي مهم نكشف فيه تفاصيل عملية تطهير قيفة مع مشاهد مهمة جدا لمجريات العملية، ونكشف مدى ارتباط هذه التنظيمات الإجرامية بدول العدوان".

وكان العميد يحيى سريع أعلن مساء الثلاثاء الماضي، القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء التي كانت تحت سيطرة الجماعات التكفيرية بعملية عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية، مؤكدًا مصرع وإصابة وأسر أكثر من 250 من العناصر التكفيرية، وتدمير 12 معسكرًا وتجمعا لهم خلال العملية العسكرية.

كما أكد سريع تحرير 1000 كم مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، والعثور على مئات الأحزمة والعبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن تحالف العدوان ساند مرتزقته مما يسمى بـ"داعش" و"القاعدة" بعشرات الغارات، بالإضافة إلى الدعم بالمال والسلاح.
رقم : 881531
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