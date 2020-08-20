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الخميس 20 آب 2020 ساعة 20:59

ظريف يدعو غوتيريش إلى مواجهة جموح الإدارة الأمريكية

ظريف يدعو غوتيريش إلى مواجهة جموح الإدارة الأمريكية
وقدم غوتيريش تقريرًا عن آخر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن وطلب من طهران المساعدة في حل بعض المشاكل البيئية في ميناء الحديدة فيما أعلن وزير الخارجية استعداد ايران لبذل مساعي حميدة في هذا الصدد.

واستثمر ظريف فرصة المحادثة للإشارة إلى العمل غير القانوني للولايات المتحدة ، وضمن تذكيره بمسؤولية مجلس الأمن الدولي والأمين العام في هذا الصدد ، قال الوزير الايراني: حسب إجماع جميع أعضاء الاتفاق النووي واعضاء مجلس الامن والقانونيين الدوليين ، فإن الولايات المتحدة ليست عضوًا في الاتفاق النووي وان خطوة واشنطن لا أساس لها في القرار 2231 والاتفاق النووي ، وستكون لها عواقب وخيمة على القانون الدولي ولن تؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وزعزعة مصداقية مجلس الأمن.

بدوره رد الأمين العام للامم المتحدة اننا ناخذ بنظر الاعتبار بعناية النقاط التي أثيرت.
رقم : 881533
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