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الخميس 20 آب 2020 ساعة 21:07

الكاظمي: دستورنا يرفض ان يكون العراق منطلقا لتهديد اي بلد

الكاظمي: دستورنا يرفض ان يكون العراق منطلقا لتهديد اي بلد
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الكاظمي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اثر لقاء الكاظمي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، موضحا ان بغداد ترحب بالشركات والاستثمارات الأميركية.

من جهته، قال الرئيس الاميركي في المؤتمر الصحفي ان قواتنا ستغادر العراق بسرعة عندما تنتهي مهمتنا، وان الولايات المتحدة تتطلع لليوم الذي لن تحتاج فيه لوجود اميركي في العراق، وان الولايات المتحدة الاميركية طورت علاقات جيدة مع العراق ولدينا علاقات جيدة جدا مع الكرد فيهذا البلد.

وقال الرئيس الاميركي، ان قواتنا ستغادر العراق بسرعة عندما تنتهي مهمتنا، لكننا سنضرب بقوة من يستهدف قواتنا في العراق، ونحن نتطلع لليوم الذي لن نحتاج فيه لوجود اميركي في هذا البلد.

واضاف ترامب لدى الولايات المتحدة صفقات نفطية جيدة مع العراق وتشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط، ونحن سعداء بعلاقاتنا مع بغداد.
رقم : 881536
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