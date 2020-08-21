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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 11:59

الكاظمي وترامب يصدران بيانا مشتركا

الكاظمي وترامب يصدران بيانا مشتركا
وذكر البيان الذي نقله المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن "الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والازدهار".

واضاف البيان، انه "معا، تمكن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، والقوات الأمنية العراقية من تدمير داعش و خلافتها، ونحن مستمرون بالتنسيق لأجل التأكد من أن داعش لن تشكل تهديدا للعراق، أو أي بلد آخر".

وتابع، "إننا نؤكد مجددا إلتزامنا طويل الأمد بالتنسيق الأمني الثنائي، لأجل بناء قدرات الجيش العراقي ولأجل مواجهة التهديدات لمصالحنا المشتركة"، لافتا الى إن "تعاوننا الأمني يضع أساسا لتوسيع جهود التعاون في المجالات الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية".

واشار البيان الى إن "جائحة كوفيد-19، أكدت أهمية العمل معا لبناء عراق مزدهر ومستقر، يتمكن من توفير فرص العمل والخدمات للشعب العراقي، وأن يعمل كقوة معززة للاستقرار في الشرق الأوسط".

والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي امس الخميس، الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض خلال زيارته الرسمية الى واشنطن.

وأكد الكاظمي، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مثمراً، فيما أشار إلى أنه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا عصابات داعش.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "أنهيت للتو لقاءً مثمراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسننتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا عصابات داعش، وتعزيز شراكتنا الاقتصادية".

وأضاف الكاظمي: "نشكر الرئيس ترامب وأصدقاءنا الأميركيين لمساعدتنا في حربنا ضد الإرهاب".
رقم : 881606
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