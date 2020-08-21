تصدير أول شحنة نفط من جاسك حتى نهاية العام

وقال دهقان ،اليوم الجمعة : وفقا لسير العمل في المشروع، سيتم تصدير أول شحنة نفط من ميناء جاسك حتى نهاية العام الحالي (الإيراني- ينتهي في 20 آذار 2021).



واضاف دهقان: "ان العمليات التنفيذية لمشروع غوره - جاسك تجري على قدم وساق بوتيرة جدية وتابع، انه حصل تقدم بانجاز المشروع الى مستوى 50 في المائة، مشيرا الى ان البلاد حققت في الأشهر القلائل الأولى من هذا العام، معدل نمو يزيد عن 6 بالمئة شهريا".



ومنذ بداية هذا الصيف تم إطلاق مشروع نقل نفط الخام من منطقة غوره في بوشهر إلى ميناء جاسك على بحر عمان؛ ويعد المشروع هو أحد أهم المشاريع الوطنية في البلاد، وإلى جانب فوائده لأهالي محافظة هرمزكان والمحافظات المجاورة، يوفر فرصا فريدة من نوعها لتعزيز القوة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وتنمية التجارة فيها.