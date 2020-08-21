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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 12:13

الصين: دعوة أميركا لإستخدام آلية الزناد ليست من صلاحياتها

الصين: دعوة أميركا لإستخدام آلية الزناد ليست من صلاحياتها
وفي تغريدة له اليوم الجمعة، أكد مكتب ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة: ان الولايات المتحدة غير مؤهلة للتقدم بطلب إلى مجلس الأمن لإستخدام آلية الزناد وفقا لما ينص عليه قرار المجلس رقم 2231.

وتأتي تغريدة مكتب ممثلية الصين لدى الأمم المتحدة في الوقت الذي صرح فيه المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، جانغ جون، أمس (الخميس) ردا على طلب أميركا الرسمي باستخدام آلية الزناد ضد إيران، حيث أكد: لقد إنسحبت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وهذا الطلب لا يتسم بالشرعية القانونية.

وفي رسالة له إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أضاف جانغ: "أود أن أؤكد أن الطلبات والمحاولات الأميركية لإعادة الحظر السابق لمجلس الأمن ضد إيران أصبحت غير قانونية منذ انسحابها أحادي الجانب من الإتفاق النووي في 8 أيار 2018".
رقم : 881610
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