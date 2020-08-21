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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 12:21

حركة حماس تهدد الاحتلال بمعركة اذا استمر القصف

حركة حماس تهدد الاحتلال بمعركة اذا استمر القصف
وفيما يلي نص بيان حركة حماس :

كل التحية إلى المقاومة الباسلة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن شعبنا حماية مصالحه، والرد المباشر على تصعيد الاحتلال واستمراره إحكام حصار غزة.

إن رد المقاومة تأكيد على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب، و أنها لن تتردد في خوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والقصف والحصار.

إن الإحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن، فلن يفلح في كسر إرادة وعزيمة شعبنا و مقاومتة التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا والرد على العدوان واستمرار الحصار .
رقم : 881613
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