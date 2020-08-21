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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 12:25

بايدن وترامب كل منهما يكمن للاخر ويكشفان المستور

بايدن وترامب كل منهما يكمن للاخر ويكشفان المستور
وقال بايدن: "الرئيس الحالي أدخل أميركا في الظلام لفترة طويلة، متحدثا عن الكثير من الغضب والكثير من الخوف والكثير من الانقسامات. أعدكم: إذا منحتموني ثقتكم وعهدتم لي بالرئاسة، فسأخرج أفضل، وليس أسوأ، ما لدينا. سأكون حليفا للنور وليس للظلام، بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية".

وفي ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عقد على مدى أربعة أيام عبر الانترنت بسبب جائحة فيروس كورونا، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها وسينتهي "زمن تملق الطغاة".

وأضاف بايدن أنه "في عهد بايدن لن تغض أميركا النظر إذا وضعت روسيا مكافآت على رؤوس جنود أميركيين ولن تتسامح مع تدخل أجنبي في انتخاباتها".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في خطاب في ولاية بنسلفانيا أمام حشد قرب بلدة سكرانتون مسقط رأس جو بايدن، أن منافسه جو بايدن سيكون "كابوساً" في حال وصل الى السلطة، متّهماً إيّاه بالتخلّي عن العمال الأميركيين.

وقال ترامب: "لقد أمضى نصف القرن الماضي في واشنطن يبيع بلادنا ويسرق وظائفنا ويبيح لدول أخرى سرقة وظائفنا".

واستخدم ترامب خطابه لسرقة الأضواء في يوم بايدن الكبير، حيث حذّر الناخبين من أنّ منافسه سيرفع الضرائب ويفتح الحدود "للسماح بدخول العصابات العنيفة" وسيتخلّى عن العمّال الأميركيين.

ويتجه بايدن (77 عاما) إلى الحملة الانتخابية متقدما في استطلاعات الرأي على ترامب (74 عاما)، الذي سيقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع القادم.
رقم : 881615
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