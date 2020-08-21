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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 12:32

سفير الامارات لدى واشنطن: ‘‘شالوم عليكم‘‘

سفير الامارات لدى واشنطن: ‘‘شالوم عليكم‘‘

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن العتيبة نشر مقالا جديدا في الصفحة الأولى للصحيفة العبرية.

وقال العتيبة في مقاله إن تطبيع أبوظبي مع تل أبيب أوقف ضم مناطق في الضفة الغربية، وأنه اتفاق يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط« بحسب تعبیره.

وعدّد العتيبة الفوائد التي سيجنيها الإسرائيليون من الاتفاق مع الإمارات في كافة المجالات، السياحة والعمل والتعليم، وحتى "الصلاة" في مركز التسامح الديني الذي سيتم تشييده في الإمارات، حسب زعمه.

ووفق قوله يشمل أفق الفوائد الإسرائيلية، الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو، في العام المقبل بدبي، والحديث عن التعاون في مجالات الـ"هايتك".

وادعى العتيبة في مقاله أن "القرار الإسرائيلي بتفضيل المفاوضات على خطوات أحادية الجانب، وتعليق خطة ضم أراضٍ فلسطينية، هو ربما النتيجة المباشرة الأهم في الإعلان المشترك. وهو قرار يخلق الوقت والفضاء، وديناميكيات وطاقات جديدة لعملية السلام".

وزاد العتيبة في تعديده لأهمية تطبيع بلاده مع "إسرائيل" بأنه "يبقي على حل الدولتين على قيد الحياة، وفقاً لما تتبناه الجامعة العربية والمجتمع الدولي. كما أن البيان يعزز استقرار الأردن ويثبت أهميته لمبادرات مستقبلية".

وأدعى العتيبة: "بهذه الروح ستبقى الإمارات مؤيداً متحمساً ومثابراً للشعب الفلسطيني وكرامتهم وحقوقهم ودولتهم السيادية. عليهم أن يربحوا من ثمار التطبيع. وكما عملنا على مدار 60 عاماً، سنؤيد بتصميم هذه الأهداف".

وتابع السفير الاماراتي: "هذا الصراع المعاند، وصراعات كثيرة أخرى غيره في حيّنا لن تحل بلحظة. لكنه لن يحل أبداً بواسطة العنف المتواصل، أو من خلال السير في مسارات مسدودة. قدرات المنطقة، وآمال شعوبها، هي التي تذهب للضياع".

وخلص العتيبة إلى القول: "الآن فتح هذا الباب. وبمقدور إسرائيل والإمارات السير معاً، وكما في كل الرحلات ستكون هناك تحديات ومصاعب. وقد نتناقش أحياناً على الاتجاه، لكن الهدف واضح وموثوق به أكثر من أي وقت مضى: شرق أوسط أكثر هدوءاً وازدهاراً ومفعم بالأمل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق تطبيعي بين "إسرائيل" والإمارات برعاية أمريكية على حسابه الرسمي بـ"تويتر".
رقم : 881618
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