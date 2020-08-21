17 خرقا صهيونيا للاجواء اللبنانية خلال الساعات الأخيرة

و في هذا السياق أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانين، جاء في الأول منهما:



"خرقت طائرة مسيرة عن بعد- Drone- تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 19/8/2020 الساعة 12.55، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 300 متر ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء إلى داخل الأراضي المحتلة".



وتابع البيان: "جري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".



وجاء في البيان الثاني: "بتاريخ 18/8/2020 ما بين الساعة 4,20 والساعة 21.20 تم تسجيل 16 خرقا جويا من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".



وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".