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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 15:22

تخت روانجي: مجلس الأمن سيرفض طلب أميركا تفعيل آلية الزناد

تخت روانجي: مجلس الأمن سيرفض طلب أميركا تفعيل آلية الزناد
وقال تخت روانجي في مؤتمره الصحفي في الامم المتحدة أمس الخميس: انه مثلما رفض مجلس الامن الدولي في الاسبوع الماضي طلب اميركا تمديد الحظر التسليحي على ايران سيتم هذه المرة ايضا رفض طلب اميركا وهو امر يعد بمثابة الكارثة لمسؤولي الولايات المتحدة.

وقال تخت روانجي، ان اميركا لا تمتلك اي دليل قانوني لتفعيل آلية الزناد لانها خرجت رسميا من الاتفاق النووي ولا تعد عضوا فيه في المحافل الدولية.

واكد مندوب ايران في الامم المتحدة قائلا، ان الدليل الذي تطرحه اميركا هو قانون مزيف لانها خرجت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام آلياته.

واعتبر تخت روانجي ان اميركا بطرحها لهذا المقترح قد استهزات بجميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة وقال، انه ملثما رفض اعضاء مجلس الامن مشروع القرار الاميركي الاسبوع الماضي فانهم سيرفضون طلبها هذه المرة ايضا.
رقم : 881639
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