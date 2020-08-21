صحة ايران: 2206 اصابة جديدة بكورونا وتعافي305866

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2206 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 353 الفا و 763 شخصا لغاية الان.



كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 112 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى عشرین الفا و 376 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3793 من المصابين في حالة حرجة.



واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 305 الفا و 866 شخصا لغاية الان.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 987 الفا و 117 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.