الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 آب 2020 ساعة 15:24

صحة ايران: 2206 اصابة جديدة بكورونا وتعافي305866

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2206 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 353 الفا و 763 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 112 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى عشرین الفا و 376 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3793 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 305 الفا و 866 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 987 الفا و 117 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 881640
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
20 آب 2020
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع 'اسرائيل'
20 آب 2020
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
20 آب 2020
الكاظمي إلى أمريكا !!
الكاظمي إلى أمريكا !!
20 آب 2020
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
20 آب 2020
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
19 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس