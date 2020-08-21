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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 15:28

إعلان وقف إطلاق النار شامل في ليبيا

إعلان وقف إطلاق النار شامل في ليبيا
وقالت حكومة الوفاق اليوم الجمعة في بيان إن الوقف الفعلي لإطلاق النار يقتضي جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وإن الترتيبات الأمنية فيهما ستتكفل بها أجهزة الشرطة من الجانبين.

ويأتي هذا البيان في أعقاب حراك سياسي مكثف بشأن الأزمة الليبية في الآونة الأخيرة، وسط تعبئة عسكرية في سرت والجفرة. وكانت حكومة الوفاق دفعت بقواتها قرب مدينة سرت لاستعادتها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكنها أشارت إلى أنها ستفسح المجال أيضا للحلول السلمية.

وأوضح البيان أن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي "استرجاع السيادة على كامل التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأكدت حكومة الوفاق على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف بهذه الإيرادات إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق نتائج مؤتمر برلين.

وتضمن بيان حكومة الوفاق دوليا دعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية يتم التوافق عليها بين الليبيين.
رقم : 881641
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