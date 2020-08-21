الهند تطلب من روسيا لتمكينها من بيانات لقاح ‘‘سبوتنيك-V‘‘

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدد أي منها ستنتجه في الهند.



وأوضح المتحدث أن هدف مجموعة الخبراء الوطنية هو "إبقاء الهند في مقدمة الدول المتابعة لأي جهد عالمي لابتكار وإعداد وتصنيع لقاحات محتملة لمكافحة وباء COVID-19 في الهند وحول العالم".



وسجلت وزارة الصحة الروسية مؤخرا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، طوره مركز أبحاث "غاماليا" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.



وأكد رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.