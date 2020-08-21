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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 17:04

لبنان.. 28 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين في المخيمات

لبنان.. 28 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين في المخيمات
وأعلنت وكالة الأونروا التابعة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين اليوم الجمعة في بيان، أن المصابين توزعوا على الشكل التالي: 8 حالات في مخيم برج الشمالي، 5 حالات في مخيم البص، 6 حالات في مخيم برج البراجنة و9 حالات في صيدا منها 4 حالات في مخيم عين الحلوة.

وأضافت الوكالة أن الأرقام الإجمالية للمصابين بكوفيد-19 حتى يوم الثلثاء بلغت 242 حالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية الأزمة. وأنها تتواصل مع وزارة الصحة العامة ومع شركائها واللجان الشعبية وكافة الجهات المعنية. وتتابع عن كثب الحالات وازدياد الأعداد في المخيمات ومناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة في لبنان بإجراء الفحوصات للأشخاص الذين خالطوا حالات أثبتت اصابتها بالفيروس، والأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم، ولكن بسبب الإرتفاع الكبير في عدد المصابين والضغط على المختبرات، أصبح إجراء الفحوصات المخبرية في الوقت الحالي مقتصرا على المخالطين المباشرين (المقيمين في نفس المسكن) أو ممن لديهم عوارض المرض أو حالات صحية مزمنة. واليوم تم اجراء 41 فحصا في مخيم برج الشمالي و 26 فحصا في مخيم البص لمخالطين مباشرين.

ولفتت إلى أن الفحوصات يفضل اجراؤها بعد يومين أو ثلاثة من مخالطة شخص ثبتت اصابته بكوفيد-19 حتى تكون النتيجة أكثر دقة مع ضرورة التزام الحجر المنزلي حتى 15 يوما بغض النظر عن نتائج الفحوصات. مع فرض الإغلاق التام وتشديد القيود في لبنان بسبب التفشي المتزايد للفيروس.

وشددت الوكالة على دعواتها لجميع لاجئي فلسطين بالإلتزام الكامل بالتدابير الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وضع الكمامات، عدم المصافحة أو لمس الوجه والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة.
رقم : 881652
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