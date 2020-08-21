الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 آب 2020 ساعة 17:13

خمسة مقاطع شعرية حسينية

خمسة مقاطع شعرية حسينية
(١)
كربلاء تنادي للفلاح
جاء المحرم فاندبْ أيها الزمنُ
وابكِ الحُسينَ الذي أودتْ بهِ الإحَنُ
واذكرْ على مَذبحِ الرَّمضاءِ واقعةً
شابَتْ لِأهوالِها الأزهارُ والفَنَنُ
في يوم عاشور ضحَّى والقلوبُ صَغَتْ
عبر الزمانِ لصوتٍ دامَ يمتَحِنُ
يدعو الميامينَ للإيثارِ مُنقلَباً
وللعرُوجِ سبيلاً دونَهُ مِحنُ
ذي كربلاءُ تنادي للفلاحِ هُدىً
وليس يدنو إلى عليائها الوُهُنُ
إنَّ الشهيدَ هو الإخلاصُ قاطبةً
ولَلْحُسينُ أبو الإقدامِ والحَسنُ
هُما عَرينُ الهدى لم يَحوِ مُوبِقةً
سبطانِ يهواهُما الإيمانُ والسُنَنُ

(٢)
زال الطغاة وظلَّ ذِكرُكَ خالدٌ
دُم يا حسين ُ بمجدِكَ الوضاءِ
فلكُ الخلودُ بيومِ عاشوراءِ
ودمُ الشهادةِ كربلاءُ ضحيةٌ
نُحِرَتْ وكانتْ معدِنَ العلياءِ
زالَ الطغاةُ وظلَّ ذِكرُكَ خالدٌ
ولواءَ عاشوراءَ في استعلاءِ
وبَنو العقيدةِ تستمِدُّ مِن الهدى
في كربلاءَ طريقةَ الشُّرَفاءِ
نهجٌ تشرَّبَ بالنقاءِ مسيرةً
هيهاتَ يقبلُ فِعلةَ اللُّعَناءِ

(٣)
ما أنصفوا قدراً لآلِ محمدٍ
یا بنَ المُباهلةِ العظيمةِ والهدى
أوَ مثلُ طُهرِكَ يستهينُ بهِ العِدى
تاللهِ أنتَ إمامُ حقٍّ عادلٌ
وهُمُ الخروجُ على النبيِّ المقتدى
ما أنصفُوا قدراً لآلِ محمدٍ
في يومِ عاشوراءَ قتلاً للهُدى
قسماً بيومكِ يا حسينُ مجاهداً
جيش الضلالِ وهم أعقُّ مَن اعتدى
سنظلُّ في ذكراكَ نحملُ رايةً
يسمو بها الرَّكبُ الكريمُ على المدى

(٤)
ودماءُ الطفوفِ تهدي نضالاً
قُمْ وجدِّدْ روايةَ المقتولِ
وهو دامي الحشا بسيفِ الذُحولِ
يا لَحُزنِ الأنامِ تبكيهِ سبطاً
في ثرىً دافقٍ بماءٍ جزيلِ
إنّ يوماً اُحيطَ فيه حسينٌ
وذراري الهدى بظلمٍ وبيلِ
ليسَ يُنسى فالذكرياتُ كتابٌ
فيهِ من كربلاءَ نهجُ الأصيلِ
ودماءُ الطفوفِ تهدي نضالأً
مستنيراً إلى القريبِ الجميلِ

(٥)
بدمِ الشهادةِ كربلاءُ مُعَنوَنُ
بدمِ الشهادةِ كربلاءُ مُدوَّنُ
ونداءِ هيهات الحسينِ مُعنوَنُ
ذِكْرٌ تخلّدَ في النُفوسِ مُحشِّداً
كُلَّ الاُباةِ ومَنْ بهِ يتيَقَّنُ
طوبى لزوارِ الحُسينِ مفازةً
في ليلةٍ نفحاتُها تتبيَّنُ
يأتونَ قبراً بالشهادةِ ناطقٌ
ولهُ مِن البرَكاتِ ما لا يُخمَنُ
رقم : 881658
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
20 آب 2020
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع 'اسرائيل'
20 آب 2020
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
20 آب 2020
الكاظمي إلى أمريكا !!
الكاظمي إلى أمريكا !!
20 آب 2020
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
20 آب 2020
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
19 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس