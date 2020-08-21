حركة الأمة: الجهاد السبيل الوحيد لمنع الصهاينة من تنفيذ مخططاتهم

لفتت حركة الأمة، لى أنه "بعد مرور 51 عاما على إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد الصهاينة، لا تزال انتهاكاتهم واعتداءاتهم على المقدسات في القدس الشريف وفلسطين وجرائمهم في حق الشعب الفلسطيني، مستمرة، وسط صمت الدول العربية والإسلامية والدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".



وقالت: "تأتي الذكرى هذه العام في ظل هرولة بعض الدول لتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني، فالتطبيع الذي حصل بين الإمارات والكيان الصهيوني أمر مرفوض ومدان، لكن الشعب الفلسطيني على ثقة بأن خيار الجهاد والمقاومة هو خياره الصائب لمواجهة الصهاينة ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم".