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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 18:03

وصول 192 طائرة من 42 دولة و5 بواخر من المساعدات الى لبنان

وصول 192 طائرة من 42 دولة و5 بواخر من المساعدات الى لبنان
وصدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة البيان الآتي: بعد انفجار المرفأ في الرابع من الشهر الحالي سارعت دول صديقة وشقيقة عدة إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان، وأوكلت مهمة التنسيق إلى الجيش اللبناني الذي تسلم الجزء الأكبر من هذه المساعدات، فيما تسلمت جمعيات ومنظمات غير حكومية جزءا منها.

حتى الساعة وصلت 192 طائرة من 42 دولة، و5 بواخر، تسلم الجيش حمولتها وسلم للسفارات والجمعيات الكميات المخصصة لها بموجب مستند موقع.

وتمكنت وحدات الجيش من توزيع ما لديها من حصص غذائية في المناطق المنكوبة أي 40 ألف حصة، على أن تستأنف التوزيع فور تسلمها مساعدات أخرى، لكنها ستستمر بتوزيع الخبز في هذه الفترة إلى حين نفاد كمية الطحين التي تسلمها الجيش أيضا من ضمن المساعدات، وعمد إلى تسليمه لعدد من الأفران التي بدورها قدمت الخبز مجانا.

نتيجة الانفجار الهائل في مرفا بيروت قتل 187 شخص و جرح حوالي 6000 شخص أخر و تدمير عدد كبير من البيوت السكنية و المحال التجارية.
رقم : 881686
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