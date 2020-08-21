الصحة العراقية تعلن حصيلة الاصابات بكورونا وتحذر

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 )"، موضحة أنه تم "تسجيل هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 271
بغداد / الكرخ 322
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 174
السليمانية 82
أربيل 244
كربلاء 236
كركوك 51
ديالى 106
واسط 107
البصرة 647
ميسان 125
بابل 109
الديوانية 72
ذي قار 244
الأنبار 53
المثنى 112
نينوى 210".
واضافت، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 574
بغداد الكرخ 274
مدينة الطب 65
النجف 302
السليمانية 142
أربيل 219
دهوك 174
كربلاء 336
كركوك 217
ديالى 108
واسط 251
البصرة 583
ميسان 149
بابل 130
الديوانية 110
ذي قار 264
الأنبار 50
المثنى 153
نينوى 104
صلاح الدين 83".
وتابعت، أن "الوفيات 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 9
أربيل 15
دهوك 2
كربلاء 3
كركوك 3
واسط 4
البصرة 4
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 3
ذي قار 2
الأنبار 3
المثنى 2
نينوى 7".
واشارت الى أن "مجموع الشفاء : 140446 ( نسبة الشفاء 71.3 %) ، مجموع الأصابات : 197085، الراقدين الكلي: 50356، الراقدين في العناية المركزة: 587
، ومجموع الوفيات: 6283".
ودعت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، العراقيين إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي، وذلك تزامناً مع حلول شهر محرم.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤولية زيادة الإصابات بفايروس كورونا، وهنا لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام؛ ان السيطرة على اي وباء من الأمراض الإنتقالية يكون باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تعلنها الجهات الصحية وتبينها، ويقع تنفيذها على عاتق المواطنين والجهات المعنية الأخرى".
وأضافت أنها "ومنذ انطلاق جائحة كورونا وبشكل يومي كانت تصدر التعليمات والارشادات الصحية للمواطن الكريم وترفع التوصيات اللازمة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي بدورها تحولها الى قرارات ملزمة لكل الجهات المعنية وكانت تدعو وعلى مدار الساعة وعبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك من خلال فرقها التوعوية الجوالة الى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفايروس وللسيطرة على الوباء الذي تمكنت الكثير من الدول من السيطرة عليه من خلال التزام المواطنين بهذه التعليمات".
وبينت الوزارة، أنه "تزامنا مع حلول شهري محرم الحرام وصفر ومالهما من اهمية في حياة المواطن العراقي؛ تدعو وزارة الصحة ابناء شعبنا الأبي الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة اينما تواجدوا والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الاصابات الذي يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، وتؤكد وزارتنا استمرار فرقها باجراء المسوحات ونشر التوعية وان مؤسساتنا الصحية مستنفرة بتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية مع توفير كل الإمكانيات حفاظًا على سلامة المواطن العراقي".
وتابعت، أن "السيطرة على الوباء هو قرار المواطن بالالتزام الاجراءات الوقائية".