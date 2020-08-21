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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 18:31

ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار

ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
وفي اعقاب طلب اميركا من مجلس الامن الدولي استخدام آلية الزناد ضد ايران، كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على صفحته في موقع اينستغرام اليوم الجمعة: سلام أيها الأصدقاء، لقد تصور بومبيو الليلة الماضية أنه فعّل آلية إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة.

واضاف ظريف: لكن ايران اضافة الى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اكدوا من خلال رسائل منفصلة، ان خطوة إدارة ترامب هي غير قانونية وغير مؤثرة وعديمة الجدوى.

مشيرا الى انه من المرجح أن يتخذ بعض أعضاء مجلس الأمن الآخرين موقفا مماثلا اليوم، وستكون إدارة ترامب معزولة مرة أخرى وتشعر بالخزي والعار على الصعيد العالمي، وإن تاريخ مجلس الأمن لم يشهد مثل هذه السابقة.

واضاف ظريف : لقد لخصنا بعض الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الإجماع العالمي ضد إدارة ترامب في النص المرفق المكون من 5 صفحات.

وكان ظريف قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، أكد فيها أن الولايات المتحدة ليس لها الحق بإعادة فرض الحظر، وقال: ان الشعب الايراني يتوقع من مجلس الامن ضمان حقوقه ومحاسبة الولايات المتحدة على الأضرار التي ألحقتها بهذا الشعب.

ورفض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإجراء غير القانوني للولايات المتحدة لاستغلال الآليات الواردة في الاتفاق النووي لإعادة الحظر على إيران، مؤكدا ان الولايات المتحدة لايحق لها مطلقا محاولة إعادة فرض الحظر، لذا يجب رفضها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وقام سفير وممثل ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بتسليم رسالة وزير الخارجية الايراني الى الرئيس الإندونيسي لمجلس الأمن الدولي مساء الخميس.
رقم : 881706
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