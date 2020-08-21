الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 آب 2020 ساعة 19:22

الفيصل يقبل بإقامة دولة فلسطينية كثمن مقابل التطبيع مع 'إسرائيل'!

الفيصل يقبل بإقامة دولة فلسطينية كثمن مقابل التطبيع مع
جاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل اليوم الجمعة في ما يبدو ردا على تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إنه يتوقع انضمام السعودية لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات، والذي أعلنه الطرفان الأسبوع الماضي.

والإمارات هي ثالث بلد عربي يقيم علاقات كاملة مع "إسرائيل" على مدى أكثر من 70 عاما. وتقول أبو ظبي إنه بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية ستوقف"إسرائيل" خطط ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لكن مسؤولين"إسرائيل"يين أكدوا أن خطط الضم لن تتوقف بل تم تعليقها فقط وستستمر بعد حين.

وأثار الاتفاق تكهنات بأن تحذو دول خليجية أخرى حليفة للولايات المتحدة حذو الإمارات، لكن الأمير تركي قال إن السعودية تتوقع مقابلا أكبر مما تتوقعه"إسرائيل".
والأمير تركي سفير سابق في واشنطن ومدير سابق لجهاز المخابرات، ولا يتولى حاليا أي منصب حكومي، لكنه لا يزال شخصية مؤثرة باعتباره الرئيس الحالي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وكتب في صحيفة الشرق الأوسط السعودية "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمنا غاليا".

وأضاف "وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السلام بين"إسرائيل" والعرب، وهو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز".

واقترحت جامعة الدول العربية في 2002 تطبيع العلاقات مع"إسرائيل" مقابل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والتي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي.

وكان ترامب قال قبل يومين إنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي، والذي سيفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين الطرفين.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أول أمس الأربعاء عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق، أجاب ترامب "نعم أتوقع ذلك".

ووصف ترامب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه جيد، وقال "هناك دول لن تخطر ببالكم تريد الانضمام إليه". ولم يذكر دولا أخرى بالاسم غير السعودية.

بدوره، حث جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي يوم الاثنين الماضي السعودية على تطبيع علاقاتها مع"إسرائيل"، معتبرا أن هذه الخطوة ستصب في صالح اقتصاد ودفاع المملكة.

وأكد كوشنر في تصريحات لصحفيين عبر الهاتف أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أبلغاه بأنهما يريدان رؤية دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب فرص اقتصادية للفلسطينيين.

وقال "إذا فكّرت في الأشخاص الذين لا يريدون أن تتوصل السعودية و"إسرائيل" إلى اتفاق سلام، فإن الرافض الأول لذلك هو إيران. وهذا يدل على أنه ربما يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة تربط تل أبيب بدبي وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أول أمس الأربعاء إن المملكة ملتزمة بالسلام مع"إسرائيل" على أساس مبادرة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي سعودي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقال الوزير السعودي -بمؤتمر صحفي في برلين- إن المملكة ملتزمة بالمبادرة العربية بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولتطبيع العلاقات بين"إسرائيل" وجميع الدول العربية.

وأوضح أن مبادرة السلام العربية -التي وقعت عليها جميع الدول العربية عام 2002- تضمنت تصورا كاملا لإقامة علاقات بين"إسرائيل" وكافة الدول العربية، بما فيها السعودية.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الشروط التي تضمنتها المبادرة لم تتحقق، مشددا على أن إقامة علاقات مع"إسرائيل" ستكون ممكنة إذا تحققت هذه الشروط.
وتضم مبادرة السلام العربية بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع"إسرائيل" ما دامت غير ملتزمة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ولم يعقب بن فرحان بشكل مباشر على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، غير أنه قال "أي جهود تنهض بالسلام في المنطقة وتفضي إلى تعليق خطة الضم يمكن أن ننظر إليها نظرة إيجابية".
رقم : 881722
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
ظريف: ادارة ترامب ستشعر مرة اخرى بالعزلة والعار
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟
21 آب 2020
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة
21 آب 2020
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟
21 آب 2020
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
مواجهة أخرى في مجلس الأمن بين إيران وأمريكا
21 آب 2020
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
السيد الحوثي: بعد التطبيع سيأتي الترويج للعلاقة مع الاحتلال
20 آب 2020
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
روحاني : قدراتنا الصاروخية دفاعية بحتة
20 آب 2020
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا
20 آب 2020
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع
ترامب: السعودية بعد الامارات للتطبيع مع 'اسرائيل'
20 آب 2020
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
شبح الانتقام اللبناني يقضّ مضاجع العدو
20 آب 2020
الكاظمي إلى أمريكا !!
الكاظمي إلى أمريكا !!
20 آب 2020
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
عنتريات نتنياهو غير المدروسة النتائج
20 آب 2020
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
صناعاتنا الدفاعية ثمرة الثورة ورمز الادارة الجهادية والمقاومة الفاعلة
19 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس