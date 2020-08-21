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الجمعة 21 آب 2020 ساعة 19:26

الدفاع والأمن القومي المصري يعلق على بيان حكومة الوفاق

الدفاع والأمن القومي المصري يعلق على بيان حكومة الوفاق
وأشار كمال في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية إلى أن "مصر طالما كانت تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وأن يتم حل المسألة بطريقة سياسية دون قتال أو عنف وما حدث هو تحقيق للأهداف التي سعت إليها مصر".

وأضاف أن "ليبيا دولة جوار إقليمي وأمنها واستقرارها من أمن مصر، فالعلاقات التي تربط بين الشعبين واسعة تصل إلي حد المصاهرة والقرابة، بالتالي فمصر أكثر حرصا على تحقيق الاستقرار فيها، وبذلت الكثير من الجهد لهذا الغرض"، مضيفا أن "الليبيين وجدوا حلا مناسبا لمشاكلهم، وصيغت في ضوء القرارات الصادرة اليوم، والتي هي محل تأييد من قبل مصر التي طالما رأت أن الحل السياسي السلمي هو الأسلم منذ بداية الأزمة وكانت رؤيتها ثاقبة في هذا الصدد".

ولفت إلى أن "ما انتهى إليه الأطراف الليبية يتيح لهم التصرف في البترول الليبي واستخدامه للصالح القومي فضلا عن خطوة التجهيز للانتخابات التي تحقق التراضي الشعبي واستقرار البلاد".

وأوضح أن "هذا التوافق الذي تدعمه مصر، سيكون له أثر كبير في تقزيم دور الجماعات الإرهابية في المنطقة، التي كانت تستغل ما يحدث في ليبيا للقيام بأعمال خسيسة".
رقم : 881725
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