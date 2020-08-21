خطيب زاده: لن تحقق واشنطن مآربها غير الشرعية اطلاقا

وفي تصريح للمراسلين اليوم الجمعة اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ان الولايات المتحدة تقدمت بمجرد "طلب" الى رئيس مجلس الأمن الدولي، في خطوة تتعارض مع القرارات والأسس الدولية ونص القرار 2231، وشدد ان "ان الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باتخاذ إجراء كهذا وان واشنطن سوف لن تحقق مآربها غير الشرعية على الإطلاق".



وأشار خطيب زاده الى سير التغطية الإخبارية للتطورات المتعلقة بالمحاولات الأميركية التي لا أساس لها لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بموجب قرار المجلس رقم 2231، ومحاولات بعض وسائل الإعلام الأجنبية لإملاء إنطباعات غير صحيحة بهذا الشأن.



وتابع، ان هذه الشلة الإعلامية تسعى للايهام بأن مجلس الأمن سيقوم بإعادة القرارات الملغاة والحظر على إيران بمجرد تقدم الإدارة الأميركية بطلبها اليه.