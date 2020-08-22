العراق.. استشهاد ثلاثة اطفال بانفجار في مدينة الرمادي

وقال مصدر امني ، ان "مقذوفا من مخلفات داعش انفجر في منطقة السبعة كيلو غرب الرمادي، ما ادى الى مقتل ثلاثة اطفال كانوا قرب المقذوف".



واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".