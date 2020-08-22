لليوم السادس على التوالي.. عدم تسجيل كورونا في الصين

فقد قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، جلها في البر الرئيسي.



وعدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد المسجل يوم الجمعة (22 إصابة) هو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق (الخميس).



وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، كما أنه لم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.



وسجلت الصين أيضا 34 حالة حاملة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، لكنها خالية من الأعراض ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.



يشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي بلغ حتى 21 أغسطس 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة وفاة.



الجدير بالذكر أن السلطات الصحية في الصين كانت قد رفعت قرار فرض الكمامات في العاصمة بكين بعد أن أعلنت خلوها من الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.



غير أن كثيرا من السكان لم يتقيدوا تماما بقرار عدم ارتداء الكمامات، وأعربوا عن خشيتهم من عدم ارتدائها أو عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالحماية من فيروس كورونا.